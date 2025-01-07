Росіяни скинули КАБи на Золочів: постраждала жінка, пошкоджені понад 30 будинків
У понеділок ввечері, 6 січня, окупанти вдарили з авіації по селищу Золочів Богодухівського району. Внаслідок скидання КАБів постраждала місцева жителька, пошкоджені десятки житлових будинків
Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, російські війська атакували Золочів близько 17:25. Внаслідок ворожих авіаударів пошкоджені щонайменше 30 приватних домоволодінь, два багатоквартирних будинки, господарчі приміщення, автомобіль і лінії електромережі.
"На території населеного пункту зафіксовано влучання трьох КАБів. 61-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес", – йдеться у повідомленні.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі розпочали досудове розслідування. Правоохоронці документують воєнні злочини, вчинені російськими військовими.
Нагадаємо, 6 січня росіяни завдали 10 ударів із РСЗВ "Торнадо" по Богодухівському району Харківської області.