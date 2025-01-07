Россияне сбросили КАБы на Золочев: пострадала женщина, повреждены более 30 домов

фото: Харьковская областная прокуратура

В понедельник вечером, 6 января, кафиры ударили из авиации по поселку Золочев Богодуховского района. В результате сброса КАБов пострадала местная жительница, повреждены десятки жилых домов

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, российские войска атаковали Золочев около 17:25. В результате вражеских авиаударов повреждены не менее 30 частных домовладений, два многоквартирных дома, хозяйственные помещения, автомобиль и линии электросети.

"На территории населенного пункта зафиксировано попадание трех КАБов. 61-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс", – говорится в сообщении.

По факту нарушения законов и обычаев войны, следователи начали досудебное расследование. Правоохранители документируют военные преступления, совершенные российскими военными.

Напомним, 6 января россияне нанесли 10 ударов с РСЗО "Торнадо" по Богодуховскому району Харьковской области.