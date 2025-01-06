На Полтавщині внаслідок обстрілу пошкоджена енергетична інфраструктура

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Внаслідок нічного російського обстрілу на Полтавщині є пошкодження енергетичної інфраструктури

Про це повідомила Полтавська ОВА, інформує RegioNews.

"Вночі ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією, без влучань у цивільні обʼєкти та постраждалих. Є пошкодження енергетичної інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 12:00 6 січня електропостачання відновили.

Нагадаємо, росіяни вночі 6 січня атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 128 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили дві ракети Х-59 та 79 дронів.