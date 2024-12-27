Россияне убили 2 и ранили 5 мирных жителей Харьковщины
За прошедшие сутки российские войска били по мирному населению Харьковщины управляемыми авиабомбами, артиллерией, РСЗО и БпЛА. Есть погибшие и раненые, зафиксированы разрушения
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области, передает RegioNews.
Всего в результате преступных действий оккупантов повреждены 37 объектов гражданской инфраструктуры.
Обстрелы 26 декабря:
- Российский FPV-дрон нанес удар по поселку Двуречная Купянского района.
- Купянск вражеские войска обстреляли из РСЗО "Град".
- В поселке Слатино Харьковского района в результате попадания трех российских КАБов погибли двое мирных жителей.
- Под ударами КАБов находился город Золочев Богодуховского района. В четверг, 26 декабря, армия РФ трижды обстреляла Золочев.
"Разрушены и повреждены 15 частных домов, объект гражданской инфраструктуры, помещения сельхозпредприятия, сельхозтехника, хозяйственные сооружения, газо- и энергосети, 7 гражданских автомобилей ", - говорится в сообщении.
Также оккупанты продолжают обстреливать Харьков. Вчера в результате падения российского БПЛА "Молния" поврежден многоэтажный дом, три автомобиля и магазин.
По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства.
Напомним, 26 декабря россияне нанесли авиаудар по фермерскому хозяйству в Харьковской области. Погиб работник.