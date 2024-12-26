Росіяни завдали авіаудару по фермерському господарству на Харківщині, загинув чоловік

фото ілюстраційне: Харківська обласна прокуратура

Російські війська двома авіабомбами завдали ударів по селу Слатине на Харківщині. Пошкоджено приміщення фермерського господарства, загинула людина

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Обстріл стався сьогодні, 26 грудня, після 14 години. Загиблий був працівником фермерського господарства. Ще двоє людей отримали поранення внаслідок ворожої атаки.

Синєгубов також поінформував, що сьогодні ворог вдарив по місту Золочів, внаслідок чого постраждав 41-річний чоловік. Його госпіталізували.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 26 грудня, російські військові завдали удару по селищу Дворічна Купʼянського району. Через атаку БпЛА постраждала місцева жителька.