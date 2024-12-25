Под Волчанском украинские бойцы уничтожили российскую "буханку"

скриншот с видео

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"В частности, на Волчанском направлении была обнаружена еще одна "буханка" противника, "пассажир" которой заметил приближение дрона и попытался выскочить. Но трюк не удался — пришлось передвигаться только ползком", — говорится в сообщении.

Напомним, на Северском направлении Силы обороны отразили штурм россиян на мотоциклах.