Под Волчанском украинские бойцы уничтожили российскую "буханку"
Воины-пограничники бригады наступления "Форпост" уничтожили на Волчанском направлении транспорт российских оккупантов. Для поражения защитники применили дрон-камикадзе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"В частности, на Волчанском направлении была обнаружена еще одна "буханка" противника, "пассажир" которой заметил приближение дрона и попытался выскочить. Но трюк не удался — пришлось передвигаться только ползком", — говорится в сообщении.
Напомним, на Северском направлении Силы обороны отразили штурм россиян на мотоциклах.
На Курщине ВСУ поразили пункт управления российских морпеховВсе новости »
25 декабря 2024, 16:15Военные разведчики показали, как охотятся на россиян на Харьковщине и Юге
25 декабря 2024, 05:50Украина создает ракету "Трембита", которая способна бить по Москве
25 декабря 2024, 04:30
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
В Кривом Роге 27 декабря объявили днем траура
25 декабря 2024, 18:19В Киеве задержали бывшего одесского военкома Борисова – сразу после выхода из СИЗО
25 декабря 2024, 17:54На Закарпатье семья отравилась угарным газом: среди пострадавших — дети
25 декабря 2024, 17:45В Харькове обнаружили неразорвавшуюся российскую ракету Х-59
25 декабря 2024, 17:14Возле Львова столкнулись Mitsubishi и Renault: пострадали 4 человека
25 декабря 2024, 17:10Оккупанты обстреляли поселок на Херсонщине: пострадал мужчина
25 декабря 2024, 16:57Полжизни за патриотизм. В оккупированном Крыму украинца приговорили к 22 годам за любовь к Украине
25 декабря 2024, 16:56В Запорожье снова на двое суток перекроют движение по Днепровской ГЭС
25 декабря 2024, 16:45Прятал взятку в унитазе: на Львовщине депутата облсовета задержали на вымогательстве 1,2 млн гривен
25 декабря 2024, 16:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Все блоги »