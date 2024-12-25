В Харьковской области пенсионер взял из разбитой техники россиян порох, чтобы топить печь

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В Харьковской области пенсионер, который взял два мешка с порохом и хранил их у себя дома, получил условное наказание

Об этом говорится в приговоре Лозовского горрайонного суда, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина обнаружил два мешка с нитроцеллюлозным (бездимным) порохом общим весом более трех килограммов.

Осужденный признал себя виновным. Он рассказал, что нашел прах, когда возвращался из Изюма домой весной 2023 года.

"Недалеко от села Камышеваха стоит разбитая российская техника, увидел мужчин, которые были у техники, и брали порох и спросил "Зачем берут порох?". Ответили, что порохом хорошо печь топить и рассказали, как это делать. Поэтому взял порох себе домой, чтобы топить печь", - рассказал осужденный.

С него взыскали расходы на проведение четырех экспертиз на сумму почти 18 тысяч гривен.

За хранение взрывчатого вещества суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком четыре года и освободил от отбывания наказания с испытательным сроком один год и шесть месяцев.

Напомним, ранее в Черкасской области задержали мужчину, который пытался продать гранатомет за 3500 грн.