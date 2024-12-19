Возле Волчанска тяжелые ночные бомберы Vampire уничтожили российских штурмовиков

фото: ГПСУ

Подразделение "Фурия" пограничной бригады "Гарт" активно уничтожает российских оккупантов на севере Харьковщины. Ночью возле Волчанска защитники работают по врагу тяжелыми ударными бомберами Vampire

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Украинские "Вампиры" нанесли удары по группам российских штурмовиков, которые накапливались в руинах Волчанска для последующих наступательных действий.

"Сбросами с дронов-бомберов успешно поражены места сосредоточения живой силы захватчиков", - говорится в сообщении.

Напомним, на Харьковском направлении бойцы-пограничники разбили технику российской оккупационной армии.

Ранее сообщалось, что воины-пограничники продолжают наносить урон российским оккупационным войскам на Харьковщине. Для поражения защитники используют тяжелые ночные бомберы "Вампир", которые еще называют "Баба Яга".