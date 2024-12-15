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Воїни-прикордонники продовжують завдавати втрат російським окупаційним військам на Харківщині. Для ураження захисники застосовують важкі нічні бомбери "Вампір", які ще називають "Баба Яга"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

По ворожих цілях влучно б'ють бійці Харківського прикордонного загону.

"Вампіри" прикордонників вночі не спали – ворог і техніка палали. Результат нічної роботи "Баби Яги" — знищено польовий склад боєприпасів та сім укритів противника. Не дамо ворогу спокою, ні на землі, ні на небі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Куп'янському напрямку воїни бригади "Помста" продовжують ефективно знищувати російську техніку та укріплення окупантів за допомогою ударних дронів.