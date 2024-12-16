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16 грудня 2024, 00:35

Прикордонники знищили російський екскаватор, який зводив фортифікації біля Вовчанська

16 грудня 2024, 00:35
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фото: ДПСУ
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На Вовчанському напрямку воїни прикордонної бригади «Гарт» завдали втрат російським загарбникам. Одна з розвідувально-ударних груп БпЛА підрозділу «Falcon» спалила спецтехніку та розбила фортифікації ворога

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"В результаті – знищено технічні засоби та фортифікаційні споруди противника, а також камеру відеоспостереження противника, екскаватор, який використовувався для зведення фортифікацій. Крім того, уражено місця зосередження загарбників – окопні лінії та бліндажі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 грудня Сили оборони провели багатоетапну спецоперацію на тимчасово окупованій частині Запорізької області, знищивши російський локомотив та 40 вагонів-цистерн із паливом, а також зруйнували логістику ворога.

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