СБУ виявила на Херсонщині ще сімох колаборантів, які намагалися "залягти на дно"

фото: СБУ

На правобережжі Херсонщини затримали ще сімох колаборантів, які співпрацювали з російськими загарбниками під час окупації регіону

Про це повідомили у СБУ, передає RegioNews.

Після звільнення з окупації Херсона, фігуранти намагалися уникнути правосуддя. Одна з них збиралася втекти за кордон, а решта – майже не виходили з дому, стараючись "залягти на дно".

СБУ затримала двох мешканок Херсона, які під час окупації були "головними бухгалтерами" в обласній лікарні та в адміністрації гауляйтера Сальдо.

Ще один затриманий – місцевий підприємець, який після окупації Херсона із дозволу росіян облаштував пункт обміну валют, де скуповував гривню в обмін на російські рублі.

Інші троє колаборантів закликали місцевих жителів проголосувати за "приєднання" регіону до складу Росії. Разом з ними затримано ще одного агітатора рашизму, який у Білозерській громаді виступав на підтримку окупаційних угруповань Росії.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше працівники Служби безпеки викрили трьох поплічників Росії, які співпрацювали з окупантами на Херсонщині. Затриманим "світить" від 15 років тюрми до довічного ув'язнення.