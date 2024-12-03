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03 грудня 2024, 14:40

Міжнародні партнери оснастили лікарню на Харківщині реабілітаційним обладнанням

03 грудня 2024, 14:40
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фото: пресслужба лікарні
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Дергачівська центральна лікарня отримала сучасне медичне обладнання для реабілітації та фінансову підтримку на облаштування бомбосховища від Міжнародної організації міграції та уряду Бельгії

Про це повідомила пресслужба медзакладу, передає RegioNews.

За кошти міжнародних партнерів лікарня придбала:

  • електричний дистилятор води ДЕ-25;
  • два повітряних стерилізатори ГП-80;
  • протипролежневий матрац із компресором;
  • гідромасажні ванночки для рук і ніг;
  • електричний підіймальний пристрій Birdie EVO Compact зі стропою;
  • фізіотерапевтичний комплекс BTL-6000;
  • стельовий підіймач для активної реабілітації, підвісна система Luna;
  • реабілітаційний тренажер для рук і ніг B-Bike-4KM-5000;
  • два масажні реабілітаційні столи СМ-УР-Е.

Лікарі зазначають, що це обладнання дозволить значно розширити можливості реабілітації пацієнтів із різними захворюваннями, такими як артрити, артрози, тендиніти, гонартрози, епікондиліти, наслідки переломів, п’яткові шпори, сколіози, остеохондрози, а також відновлення після інсультів. Допомога буде надана пацієнтам різного віку.

Крім того, благодійники профінансували облаштування бомбосховища, зокрема, створення спортивного куточка для занять у безпечних умовах.

Нагадаємо, Харківщина продовжує зміцнювати матеріально-технічну базу об’єктів критичної інфраструктури за допомогою міжнародних партнерів.

Також раніше повідомлялося, що медики Харківщини отримали нові автомобілі швидкої допомоги від міжнародних партнерів за сприяння Міністерства охорони здоров’я та Харківської ОВА.

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