Російські війська вдарили по селу на Харківщині: постраждала жінка
Вчора, 2 грудня, російські окупаційні війська завдали удару по селу Пристін Купʼянського району. Під час атаки постраждала пенсіонерка
Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, російські війська обстріляли Пристін близько 10:00. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.
"Тілесні ушкодження отримала 80-річна жінка. Попередньо, окупанти били по населеному пункту з РСЗВ", — йдеться в повідомленні.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі розпочали досудове розслідування. Правоохоронці документують воєнні злочини, вчинені російськими військовими.
Нагадаємо, ввечері 2 грудня окупаційні війська РФ накрили з артилерії Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожої атаки загинула 75-річна жінка.