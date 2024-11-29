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29 листопада 2024, 12:08

Міжнародні організації надали жителям Дергачівської громади тисячі продуктових наборів та теплі речі

29 листопада 2024, 12:08
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фото: Дергачівська МВА
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Міжнародні та українські благодійні організації продовжують надавати гуманітарну допомогу Жителям Харківщини, постраждалим внаслідок війни

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення начальника Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслава Задоренка.

Начальник МВА розповів, яку гуманітарну допомогу мешканцям Дергачівської громади надали благодійні організації та висловив їм подяку:

  • Благодійному фонду "Мирне Небо Харкова" за 18000 щомісячних продуктових наборів, теплі ковдри та одяг для родин з дітьми, а також за 3000 хлібин для мешканців Прудянського, Козачолопанського та Токарівського старостатів;
  • Американській міжнародній організації "Global Empowerment Mission Ukraine" в особі засновника Майкла Каппоні, директора представництва організації в Україні Андрія Негрича, представників фонду Артема Левитаса та Володимира Потравного за 2880 сімейних продуктових наборів;
  • Міжнародній гуманітарній організації "Mercy Corps", Спільноті небайдужих "ДІЯ" та британському фонду "UKaid", які у межах реалізації програми "Тепло та турбота поряд" надали 100 наборів (ковдра, подушка, підковдра, простирадло, наволочки) переселенцям із зони активних бойових дій та окупованих територій;
  • Благодійному фонду "Харків з тобою" за 220 пакунків з памперсами для важкохворих людей;
  • Громадській організації "Елеос-Україна" та благодійній організації "Johanniter International Assistance" за надання юридичної допомоги та продуктових наборів мешканцям Дергачів, Слатиного та Козачої Лопані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Харківська обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з Польською Гуманітарною Акцією в Україні.

В Харківській області організація Польська Гуманітарна Акція в рамках співпраці з Харківською ОВА долучилася до відновлення низки об’єктів на деокупованих територіях регіону.

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