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29 листопада 2024, 13:48

Жителі Харківщини отримають грошову допомогу для підготовки до зими від благодійного фонду

29 листопада 2024, 13:48
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фото: Мирне небо Харкова
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Команда Благодійного фонду «Мирне небо Харкова» проводить реєстрацію на виплату грошової допомоги мешканцям села Лебʼяже Чкаловської громади

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення фонду.

"Завдяки нашим партнерам – фонду Diakonie Katastrophenhilfe – люди отримають кошти в розмірі 525 євро для підготовки до зими. У Лебʼяжому зареєстрували 446 мешканців", - йдеться у повідомленні.

Чкаловська громада – одна з найбільш замінованих на Харківщині. Зараз вона постійно зазнає обстрілів. Це ускладнює доставку гуманітарної допомоги та забезпечення базових потреб населення.

"Кошти дуже потрібні, у мене пенсія дуже мала, не вистачає. Роботи в селі толком немає", – ділиться мешканка Лебʼяжого Валентина Миколаївна.

В першу чергу підтримуємо найбільш вразливі групи населення. Це люди з інвалідністю, люди похилого віку, самотні батьки, вагітні жінки, люди з хронічними захворюваннями.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що міжнародні організації надали жителям Дергачівської громади тисячі продуктових наборів та теплі речі.

Окрім того, Харківська область отримала від Німеччини генератори, спецтехніку та обладнання, необхідні для підтримки критичної інфраструктури та ліквідації наслідків обстрілів.

гуманітарна допомога Харківська область Благодійність благодійні фонди
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