Відновлення водопостачання на Харківщині: відбулася дискусія за участю міжнародних гуманітарних організацій

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Балаклійську міську військову адміністрацію.

Під час дискусії обговорювали ключові питання життєдіяльності Харківщини після деокупації, готовність до зимового періоду, ознайомились з успіхами громад та викликами, які залишаються критичними для відновлення життєдіяльності, представили середньострокові плани відновлення та можливості для спільної роботи.

Також учасники заходу ознайомились з презентацією платформи Wash Cluster Ukraine AID, що має стати потужним інструментом для координації роботи гуманітарних організацій і місцевих громад.

На події зібралися представники громад та водоканалів, розташованих у деокупованих і прифронтових територіях, а також провідні гуманітарні організації, серед яких:

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)

Міжнародна організація з міграції (МОМ)

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ)

Швейцарська агенція розвитку та співробітництва (SDC)

Medair, ACTED, People In Need (PIN), New Way, IMC, PUI, Solidarites та інші.

У повідомленні наголошується, що цей захід став платформою для пошуку рішень, які допоможуть відновити нормальну життєдіяльність громад, забезпечити безперебійне водопостачання, реагувати на виклики зимового періоду та прокласти шлях до сталого розвитку.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що міжнародні організації надали жителям Дергачівської громади тисячі продуктових наборів та теплі речі.

Також повідомлялося, що жителі Харківщини отримають грошову допомогу для підготовки до зими від благодійного фонду.