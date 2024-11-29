06:28  29 листопада
На Закарпатті прикордонник за 10 тисяч доларів допомагав "ухилянтам" потрапити до Угорщини
05:20  29 листопада
На Луганщині прикордонники знищили автотранспорт, човен і бензовоз росіян
02:27  29 листопада
Житель Києва попросив у військового телефон та вкрав з його банківського рахунку 80 тис. грн
UA | RU
UA | RU
29 листопада 2024, 14:20

Відновлення водопостачання на Харківщині: відбулася дискусія за участю міжнародних гуманітарних організацій

29 листопада 2024, 14:20
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

28 листопада пройшов круглий стіл "Водоканали – Гуманітарні організації: Разом для відновлення Харківської області" за участю представників провідних гуманітарних організацій світу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Балаклійську міську військову адміністрацію.

Під час дискусії обговорювали ключові питання життєдіяльності Харківщини після деокупації, готовність до зимового періоду, ознайомились з успіхами громад та викликами, які залишаються критичними для відновлення життєдіяльності, представили середньострокові плани відновлення та можливості для спільної роботи.

Також учасники заходу ознайомились з презентацією платформи Wash Cluster Ukraine AID, що має стати потужним інструментом для координації роботи гуманітарних організацій і місцевих громад.

На події зібралися представники громад та водоканалів, розташованих у деокупованих і прифронтових територіях, а також провідні гуманітарні організації, серед яких:

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)
Міжнародна організація з міграції (МОМ)
Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ)
Швейцарська агенція розвитку та співробітництва (SDC)
Medair, ACTED, People In Need (PIN), New Way, IMC, PUI, Solidarites та інші.

У повідомленні наголошується, що цей захід став платформою для пошуку рішень, які допоможуть відновити нормальну життєдіяльність громад, забезпечити безперебійне водопостачання, реагувати на виклики зимового періоду та прокласти шлях до сталого розвитку.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що міжнародні організації надали жителям Дергачівської громади тисячі продуктових наборів та теплі речі.

Також повідомлялося, що жителі Харківщини отримають грошову допомогу для підготовки до зими від благодійного фонду.

Харківська область Благодійність благодійні фонди міжнародні партнери
Жителі Харківщини отримають грошову допомогу для підготовки до зими від благодійного фонду
29 листопада 2024, 13:48
Ізюмська громада на Харківщині отримала сучасну автовишку в рамках співпраці з USAID
29 листопада 2024, 12:51
Міжнародні організації надали жителям Дергачівської громади тисячі продуктових наборів та теплі речі
29 листопада 2024, 12:08
Всі новини »
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
Волонтери міжнародних організацій доставили паливні брикети жителям прифронтових районів Харківщини
29 листопада 2024, 15:31
Україна повернула тіла 502 загиблих військових
29 листопада 2024, 15:15
У Хмельницькій МСЕК пояснили, чому скандальна Тетяна Крупа досі залишається на посаді
29 листопада 2024, 15:10
Росіяни завдали ракетного удару по Бериславському району: поранена жінка
29 листопада 2024, 14:40
Під Вовчанськом Сили оборони знищили фортифікаційні споруди та озброєння росіян
29 листопада 2024, 14:05
Жителі Харківщини отримають грошову допомогу для підготовки до зими від благодійного фонду
29 листопада 2024, 13:48
В Україні ліквідують видавництво, яке працювало більше 100 років
29 листопада 2024, 13:33
Розвідники знищили дронами російський РЛС "Зоопарк" вартістю мільярд гривень
29 листопада 2024, 13:06
Ізюмська громада на Харківщині отримала сучасну автовишку в рамках співпраці з USAID
29 листопада 2024, 12:51
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Всі публікації »
Юрій Богданов
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »