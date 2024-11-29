На Харківщині планують облаштувати понад 40 укриттів у навчальних закладах за підтримки міжнародних партнерів

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У Харківській області триває активна робота з облаштування безпечних просторів у закладах освіти, аби забезпечити сталий освітній процес у громадах, віддалених від лінії фронту

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Станом на сьогодні фонд захисних споруд області налічує 134 протирадіаційних укриття та 310 найпростіших укриттів.

Розбудова безпечних просторів в області реалізується Харківською ОВА за підтримки Уряду України, профільних міністерств, фонду першої леді Олени Зеленської, Фонду Говарда Баффета та міжнародних партнерів.

За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, у регіоні планують облаштувати ще понад 40 укриттів у навчальних закладах. З держбюджету виділили 2,1 мільярда гривень для облаштування 23 захисних споруд у 19 громадах області. Крім того, за кошти держсубвенції в розмірі 541,4 мільйона гривень проводиться будівництво та капітальний ремонт восьми захисних споруд в навчальних закладах, які забезпечать безпеку 5720 учасникам освітнього процесу. Також проєктом UNITED 24 передбачено фінансування облаштування укриття в Лозівському ліцеї №12 вартістю 84,4 мільйона гривень.

Крім того, триває підготовка проєктів щодо облаштування безпечних просторів у закладах освіти Харківської області.

Директорка Департаменту науки і освіти ХОВА Ольга Безпалова повідомила, що цього року роботи з облаштування укриттів ведуться у 83 закладах загальної середньої освіти та 21 закладі дошкільної освіти. Місцеві органи управління освітою підготували 115 пакетів проєктно-кошторисної документації для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту захисних споруд.

Нагадаємо, міжнародні партнери допомагають створювати безбар’єрний освітній простір для дітей у Харкові.

Також повідомлялося, що у закладах освіти на Харківщині встановлять нові модульні котельні.