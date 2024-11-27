Украинская артиллерия накрыла позиции оккупантов под Волчанском: много погибших и раненых россиян
Артиллерийские подразделения пограничной бригады «Гарт» нанесли мощные удары по местам сосредоточения личного состава российской армии в районе Волчанска Харьковской области. Для поражения врага применили орудия и реактивные системы залпового огня
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Обстрелами поражены фортификационные сооружения противника – блиндажи, окопные линии и огневые позиции. Также огнем был уничтожен полевой склад боеприпасов захватчиков. Подтверждены потери оккупантов – 10 уничтоженных и 19 раненых", – говорится в сообщении.
Напомним, на Харьковском направлении пограничники-аэроразведчики уничтожили ряд вражеских целей. Под удар попали военный транспорт, личный состав и блиндажи российских оккупантов.
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