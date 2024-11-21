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21 листопада 2024, 12:05

Освітяни Харківщини є лідерами за участю в міжнародній програмі ЄС "Горизонт Європа"

21 листопада 2024, 12:05
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фото: Харківська ОВА
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Наукова спільнота України з 2022 року працює в партнерстві з програмою Європейського Союзу "Горизонт Європа". Одним із лідерів міжнародної співпраці в межах проєкту є Харківщина

Про це інформує Харківська обласна військова адміністрація, повідомляє RegioNews.

В межах тісної співпраці наукові центри та ВНЗ уклали понад 190 грантових угод. Відповідно до них загальний обсяг фінансування програми складає понад 50 мільйонів євро.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час зустрічі з освітянами до Всесвітнього Дня науки в ім’я миру та розвитку розповів про всебічну підтримку наукового потенціалу Харківської області.

"Науковці і освітяни регіону – найбільш активні в залученні іноземних інвестицій. Чотири з 10 центрів "Горизонт Європи" відкриті саме у Харкові. Також варто зауважити, що профільні вищі навчальні заклади Харківщини займають лідерські позиції у підході до підготовки молодих вчителів для закладів загальної середньої освіти", – зазначив Оксен Лісовий.

Так, що за багаторічну працю, вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку почесними грамотами та подяками Харківської ОВА відзначили 11 освітян.

"Ми вдячні працівникам вищої школи та науково-дослідницьких закладів регіону за стійкість та професіоналізм. Харківська ОВА спільно з Міністерством освіти і науки України проводить тісну комунікацію задля реалізації проєктів із збільшення кількості укриттів в даних установах. Маємо зберегти та примножити науковий потенціал області", – наголосив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України нагрудним знаком "Відмінник освіти" відзначили фахівців Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця та національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Нагадаємо, Словенія планує взяти під патронат проєкти з відбудови Харківської області.

ЄС Синєгубов Олег Васильович освіта учителя Міносвіти Харківська область Харківська ОВА Оксен Лісовий
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