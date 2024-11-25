В Лозовой Харьковской области строят укрытие для 500 школьников

фото: Олег Синегубов

В Лозовской общине Харьковской области продолжается строительство укрытия на территории местного лицея. В нем одновременно смогут находиться 500 школьников и педагогов

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Строительство большого укрытия в Лозовой — важный шаг для безопасного и непрерывного образовательного процесса. Общая стоимость проекта составляет более 102 млн грн, из которых более 92 млн грн - это государственная субвенция.

В общей сложности получают образование 7711 учеников.

Лозовая активно принимает внутренних переселенцев, поэтому создать безопасные и комфортные условия для оффлайн обучения — стратегическая задача Харьковской ОВА. Развитие безопасной образовательной сети в Харьковской области — реализация Плана внутренней устойчивости страны Президента Владимира Зеленского. В рамках пунктов "Безопасность" и "Человеческий капитал" Харьковская ОВА продолжаеn развивать образовательную отрасль”, - подчеркнул Олег Синегубов.

Он поблагодарил Офис Президента Украины и Правительство за высокое внимание и постоянную поддержку Харьковщины.

Напомним, на днях простор для помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и местным жителям "Ментал Хаб" открыли благотворители в Лозовской общине Харьковщины.