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25 листопада 2024, 10:49

СБУ затримала клірика УПЦ МП, який зливав росіянам дані про оборонців Харкова

25 листопада 2024, 10:49
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фото: СБУ
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Служба безпеки затримала настоятеля одного із храмів Харківської єпархії УПЦ (МП), який підозрюється у роботі на ворога

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними спецслужби, на замовлення Росії фігурант збирав інформацію про Сили оборони в регіоні, зокрема на українських блокпостах поблизу Харкова. Протоієрей також відстежував маршрути переміщення військової техніки ЗСУ.

"Отримані відомості клірик месенджером направляв агресору у вигляді позначок на гугл-картах та їхнім детальним описом", - йдеться у повідомленні.

43-річний протоієрей почав виконувати ворожі завдання у жовтні 2024 року. В СБУ додали, що він народився у Мелітополі і протягом 2009-2018 року перебував на території РФ. Згодом він приїхав до Харкова, де працював ІТ-фахівцем єпархіального управління УПЦ (МП) та був призначений настоятелем місцевого храму.

Зловмисник наразі перебуває під вартою. Йому загрожує 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині оголосили підозру клірику УПЦ МП, який нав'язував проросійські погляди та виправдовував війну.

СБУ Харків УПЦ МП агент рф
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