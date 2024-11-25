СБУ затримала клірика УПЦ МП, який зливав росіянам дані про оборонців Харкова

фото: СБУ

Служба безпеки затримала настоятеля одного із храмів Харківської єпархії УПЦ (МП), який підозрюється у роботі на ворога

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними спецслужби, на замовлення Росії фігурант збирав інформацію про Сили оборони в регіоні, зокрема на українських блокпостах поблизу Харкова. Протоієрей також відстежував маршрути переміщення військової техніки ЗСУ.

"Отримані відомості клірик месенджером направляв агресору у вигляді позначок на гугл-картах та їхнім детальним описом", - йдеться у повідомленні.

43-річний протоієрей почав виконувати ворожі завдання у жовтні 2024 року. В СБУ додали, що він народився у Мелітополі і протягом 2009-2018 року перебував на території РФ. Згодом він приїхав до Харкова, де працював ІТ-фахівцем єпархіального управління УПЦ (МП) та був призначений настоятелем місцевого храму.

Зловмисник наразі перебуває під вартою. Йому загрожує 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині оголосили підозру клірику УПЦ МП, який нав'язував проросійські погляди та виправдовував війну.