фото: СБУ

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Після початку повномасштабної війни клірик нав’язував прихожанам проросійські погляди у своїх проповідях, а також поширював у соцмережах дописи, що виправдовують війну РФ проти України.

Серед іншого, на сторінках клірика російське вторгнення в Україну подавалося як "громадянський конфлікт", а воєнні злочини рашистів – виправдовувалися.

Крім того, фігурант публічно ображав релігійні погляди вірян інших конфесій, а також закликав до підтримки РПЦ.

Як встановило розслідування, зловмисник фіксував свої антиукраїнські виступи на камеру, а потім розміщував відео на власній сторінці у мережі Фейсбук.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності клірика на користь країни-агресора.

Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, у Києві судитимуть агентів ФСБ, які "під прикриттям" УПЦ МП поширювали російські наративи.