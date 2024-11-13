На Житомирщині оголосили підозру клірику УПЦ МП, який нав'язував проросійські погляди та виправдовував війну
СБУ зібрала доказову базу щодо антиукраїнської діяльності клірика Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ МП на Житомирщині
Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.
Після початку повномасштабної війни клірик нав’язував прихожанам проросійські погляди у своїх проповідях, а також поширював у соцмережах дописи, що виправдовують війну РФ проти України.
Серед іншого, на сторінках клірика російське вторгнення в Україну подавалося як "громадянський конфлікт", а воєнні злочини рашистів – виправдовувалися.
Крім того, фігурант публічно ображав релігійні погляди вірян інших конфесій, а також закликав до підтримки РПЦ.
Як встановило розслідування, зловмисник фіксував свої антиукраїнські виступи на камеру, а потім розміщував відео на власній сторінці у мережі Фейсбук.
Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності клірика на користь країни-агресора.
Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до 8 років тюрми.
Нагадаємо, у Києві судитимуть агентів ФСБ, які "під прикриттям" УПЦ МП поширювали російські наративи.