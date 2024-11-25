Удар по центру Харкова: кількість постраждалих зростає
Внаслідок російського удару по центральній частині Харкова кількість постраждалих зросла до десяти
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що п'ятеро постраждалих госпіталізовані до лікарень.
Нагадаємо, вранці, 25 листопада, російські війська здійснили черговий обстріл міста Харкова. Раніше було відомо про шістьох постраждалих.
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