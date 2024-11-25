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25 листопада 2024, 09:33

У Харкові кількість постраждалих зросла до 15

25 листопада 2024, 09:33
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фото ілюстраційне: ДСНС
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Кількість постраждалих внаслідок російського удару по центру Харкова зросла до 15

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Голова адміністрації також зазначив, що рятувальники локалізували пожежу внаслідок ворожого обстрілу. Горіли три авто та фасад двоповерхової нежитлової будівлі, пошкоджені вікна житлових будинків.

Синєгубов додав, що влучання було в землю.

Нагадаємо, вранці, 25 листопада, російські війська здійснили черговий обстріл міста Харкова. Раніше було відомо про 10 постраждалих.

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