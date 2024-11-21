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21 листопада 2024, 19:48

У Чугуєві на Харківщині затримали чоловіка, який спалив військове авто

21 листопада 2024, 19:48
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фото: поліція
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У Чугуєві на Харківщині за підозрою у підпалі військового автомобіля затримали 24-річного чоловіка

Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік здійснив підпал вночі 20 листопада. Менш ніж за добу після підпалу оперативники встановили особу палія та затримали його.

Зловмисником виявився 24-річний раніше судимий чоловік. На початку року він звільнився з в'язниці, де відбував покарання за скоєння майнових злочинів.

Фігурант активно шукав "легкого заробітку" в телеграм-каналах. На одному з таких ресурсів йому запропонували 1200 доларів винагороди за співпрацю. Обіцяні кошти він так і не отримав.

Зловмисника затримали, йому загрожує до 10 років за ґратами.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали чергового агента спецслужб Росії, який коригував повітряні атаки ворога та вчиняв підпали в Україні. Агентом РФ виявився 22-річний бариста з Вінниці, він діяв у Київській та Вінницькій областях.

Харківська область підпал авто автомобілі
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