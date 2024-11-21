05:05  21 ноября
Трое погибших, есть раненые: на Николаевщине мужчины подорвались на российских боеприпасах
03:30  21 ноября
Узнал об измене: в Харькове пенсионер зарезал свою 47-летнюю жену
07:40  21 ноября
Не хотели умирать за Путина: на Харьковщине пограничники взяли в плен двоих оккупантов
UA | RU
UA | RU
21 ноября 2024, 19:48

В Чугуеве на Харьковщине задержали мужчину, который спалил военное авто

21 ноября 2024, 19:48
Читайте також українською мовою
фото: полиция
Читайте також
українською мовою

В Чугуеве на Харьковщине по подозрению в поджоге военного автомобиля задержан 24-летний мужчина

Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина совершил поджог ночью 20 ноября. Менее чем через сутки после поджога оперативники установили личность поджигателя и задержали его.

Злоумышленником оказался 24-летний ранее судимый мужчина. В начале года он освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение имущественных преступлений.

Фигурант активно искал "легкий заработок" в телеграмм-каналах. На одном из таких ресурсов ему было предложено 1200 долларов вознаграждения за сотрудничество. Обещанные деньги он так и не получил.

Злоумышленника задержали, ему грозит до 10 лет за решеткой.

Напомним, ранее правоохранители задержали дежурного агента спецслужб России, который корректировал воздушные атаки врага и совершал поджоги в Украине. Агентом РФ оказался 22-летний бариста из Винницы, он действовал в Киевской и Винницкой областях.

Харьковская область поджог авто автомобили
В Ровенской области автомобиль насмерть переехал пешехода: водитель сбежал
21 ноября 2024, 04:20
СБУ задержала 22-летнего бариста из Винницы, который совершал поджоги по заданию россиян
20 ноября 2024, 11:26
На Волыни мужчина поджег дом своей сожительницы: женщина сгорела заживо
20 ноября 2024, 02:05
Все новости »
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
Путин снова угрожает Западу, но бьет по Украине: логика террора
21 ноября 2024, 20:32
После удара межконтинентальной ракетой по Днепру Путин выступил с заявлением
21 ноября 2024, 20:08
Скандальной главе Хмельницкой МСЭК Крупе уменьшили залог на 200 млн гривен
21 ноября 2024, 19:15
В результате ударов по Днепру и Кривому Рогу пострадали 34 человека
21 ноября 2024, 18:46
Дело экс-главы Днепропетровской ОВА Резниченко: апелляция оставила без изменений меру пресечения
21 ноября 2024, 18:14
В Одессе задержали педиатра, предлагавшую помощь с уклонением от мобилизации
21 ноября 2024, 17:52
"Укрзализныця" увеличила количество поездов в Варшаву
21 ноября 2024, 17:38
В Полтаве 12-летний ученик распылил перечный баллончик в школе
21 ноября 2024, 17:06
Удар по Днепру межконтинентальной ракетой: полиция показала видео с места обстрела
21 ноября 2024, 17:01
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Все публикации »
Сергей Иванов
Виктор Трегубов
Данило Мокрик
Все блоги »