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В Чугуеве на Харьковщине по подозрению в поджоге военного автомобиля задержан 24-летний мужчина

Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина совершил поджог ночью 20 ноября. Менее чем через сутки после поджога оперативники установили личность поджигателя и задержали его.

Злоумышленником оказался 24-летний ранее судимый мужчина. В начале года он освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение имущественных преступлений.

Фигурант активно искал "легкий заработок" в телеграмм-каналах. На одном из таких ресурсов ему было предложено 1200 долларов вознаграждения за сотрудничество. Обещанные деньги он так и не получил.

Злоумышленника задержали, ему грозит до 10 лет за решеткой.

Напомним, ранее правоохранители задержали дежурного агента спецслужб России, который корректировал воздушные атаки врага и совершал поджоги в Украине. Агентом РФ оказался 22-летний бариста из Винницы, он действовал в Киевской и Винницкой областях.