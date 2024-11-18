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113-та харківська окрема бригада Сил територіальної оборони проводить кампанію з прямого рекрутингу до своїх підрозділів, щоб разом протистояти ворогу

Про це передає RegioNews із посиланням на дописи бригади у Facebook.

Медик 113-ої ОБрТрО Володимир "Пранкі" розповів, що зараз харківська бригада запрошує вступати до лав людей різних професій, які готові виконувати завдання із захисту України.

"У цивільному житті я був веб-дизайнером. Наразі я медик в 113-й Харківській окремій бригаді. Пішов на війну 24-го числа (у лютому 2022 року, – ред.). Нашій бригаді, так само, як і в інших, постійно потрібні люди. Ми розширюємося, хтось переходить на інші посади вище. Долучайтеся до Збройних Сил України, тут кожен зможе знайти для себе посаду і місце, яке буде вам найбільше відповідати. Будемо разом звільняти нашу України", – зазначив Володимир.

113-та окрема бригада набирає людей напряму. За інформацією можна звернутися за номером рекрутингового центру бригади: (097) 123-78-56.

Також у бригаді розповіли про історію кохання двох військовослужбовців, які зустріли один одного на службі. У пеклі бойових дій, де життя висить на волосині, почуття об’єднало Миколу та Лізу – військових 120 батальйону 113-ої окремої бригади ТрО.

Микола, командир підрозділу, отримав псевдо "Кіпіш" за здатність швидко приймати рішення й організовувати підлеглих у складних умовах. У цивільному житті він був скульптором-аматором, воює ще з часів АТО. Ліза, харків’янка на псевдо "Мальвіна" – цього року повернулася з Німеччини, куди виїхала з родиною на початку війни. Повернулася, аби захищати Батьківщину. Наполегливість допомогла їй підписати контракт із ЗСУ, пройти навчання та стати стрільцем у підрозділі Миколи.

Ліза воює на рівних із побратимами, впевнено діє в бою, влучно знищує ворога й надихає інших своїм прикладом. "Мальвіна" пояснює свій вибір так: "Перебирати папери – не моє, а на полі бою я відповідаю за себе". Побратими жартують: "Вона майже нічим не відрізняється, хіба що губи підмальовує перед виходом".

Сама Ліза зізнається: "Мені спокійно, бо поряд мій командир, мій коханий". Їхнє кохання – це не лише підтримка, а й сила, яка допомагає вистояти навіть у найскладніших боях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у застосунку "Резерв+" додали сервіс рекрутингу, який дозволяє українцям знайти для себе оптимальну вакансію у Силах оборони.