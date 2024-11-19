Под Волчанском Силы обороны уничтожили БМП, миномет и позиции россиян
Бойцы пограничной бригады «Гарт» нанесли серию ударов по бронетехнике и позициям оккупантов в районе Волчанска Харьковской области
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Кроме того, разведывательно-ударные группы БПЛА подразделения "Скорпион" во время боевой работы сожгли укрытия личного состава россиян.
"Пилоты дронов пограничной бригады "Гарт" на Волчанском направлении обнаружили и с помощью ударных беспилотников уничтожили вражескую БМП-3, несколько транспортных средств, 120-мм миномет и систему обнаружения дронов", - говорится в сообщении.
Напомним, на Харьковском направлении пограничники-аэроразведчики уничтожили ряд вражеских целей. Под удар попали военный транспорт, личный состав и блиндажи российских оккупантов.
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