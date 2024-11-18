Президент України прибув до Куп'янська на Харківщині

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У понеділок, 18 листопада, Президент України Володимир Зеленський перебуває на фронті. Після робочої поїздки до Донецької області він прибув до Куп'янська на Харківщині

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

"Сьогодні – на фронті. Зараз – Куп’янськ. Вже був у Покровську. У наших бригадах. Привітав хлопців, дівчат – наших воїнів – із Днем сержанта. Сержанти – саме воїни, без яких не уявити нормальну роботу офіцерів і загалом наших підрозділів. Я вдячний усім сержантам, які справді є прикладом для солдата. Сила всієї нашої української армії – це люди, які служать, служать віддано, стійко", — наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив державними нагородами найкращих воїнів – тих, хто проявив себе в боях. Президент заслухав доповіді командирів, а також доповіді щодо безпекової ситуації, соціальної ситуації на Донеччині та Харківщині.

Нагадаємо, 18 листопада Володимир Зеленський відвідав розташування 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє Покровськ Донецької області.

Президент під час робочого візиту перевірив будівництво фортифікацій на Донеччині.