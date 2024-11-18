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18 листопада 2024, 13:50

У селі на Харківщині відкрили модульний фельдшерський пункт, замість зруйнованого окупантами

18 листопада 2024, 13:50
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фото: Шевченківська селищна військова адміністрація
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У 2022 році під час окупації Шевченківської громади внаслідок ракетного удару було знищено приміщення сільської ради та фельдшерсько-акушерського пункту (ФАПу) у селі Безм’ятежне. Наразі у селі відкрили сучасний модульний фельдшерський пункт

Про це повідомляє Шевченківська селищна військова адміністрація, передає RegioNews.

Щоб забезпечити мешканців старостату, де проживає понад 600 людей, належними медичними послугами, селищна військова адміністрація звернулася за допомогою до благодійних організацій. Завдяки підтримці німецького благодійного фонду "Три мушкетери” у селі з’явився сучасний модульний фельдшерський пункт.


Новий пункт оснащений всім необхідним для комфортного обслуговування населення. У модульному приміщенні передбачено кімнату очікування, кабінет лікаря, кімнату для огляду пацієнтів та санвузол.

Фонд "Три мушкетери” забезпечив ФАП меблями та сучасним медобладнанням. Приміщення обладнане електроопаленням, а найближчими днями його буде підключено до систем водопостачання та водовідведення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у жовтні Рада оборони Харківщини ухвалила рішення про примусову та обов'язкову евакуацію всіх цивільних з низки населених пунктів області.

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