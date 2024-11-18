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Ворог вдарив по Куп'янську: пошкоджена багатоповерхівка, є поранені
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18 листопада 2024, 09:21

Ворог вдарив по Куп'янську: пошкоджена багатоповерхівка, є поранені

18 листопада 2024, 09:21
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фото: Харківська обласна прокуратура
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Внаслідок обстрілів міста Куп'янська на Харківщині ввечері, 17 листопада, отримали поранення дві місцеві жительки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Як зазначається у повідомленні, приблизно о 20:50 росіяни завдали авіаудар по Купʼянську. Тоді отримала поранення 50-річна жінка. Приблизно через пів години місто знову опинилося під обстрілом, внаслідок чого отримала поранення 65-річна жінка.

Внаслідок ворожих атак такою отримали пошкодження житлові будинки, господарчі споруди, гаражі, техніку комунального підприємства тощо. Як видно на фото, оприлюднених прокуратурою, внаслідок обстрілу пошкоджена багатоповерхівка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці в Сумах ввечері 17 листопада зросла до 11.

війна обстріли Харківська область авіаудар Куп'янськ
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