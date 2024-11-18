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18 ноября 2024, 09:21

Враг ударил по Купянску: повреждена многоэтажка, есть раненые

18 ноября 2024, 09:21
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фото: Харьковская областная прокуратура
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В результате обстрелов города Купянска на Харьковщине вечером, 17 ноября, получили ранения две местные жительницы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Как отмечается в сообщении, примерно в 20:50 россияне нанесли авиаудар по Купянску. Тогда получила ранение 50-летняя женщина. Приблизительно через пол часа город снова оказался под обстрелом, в результате чего получила ранение 65-летняя женщина.

В результате вражеских атак такой получили повреждения жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи, технику коммунального предприятия и т.д. Как видно на фото, обнародованных прокуратурой, в результате обстрела повреждена многоэтажка.

Напомним, ранее стало известно, что количество погибших в результате российского ракетного удара по многоэтажке в Сумах вечером 17 ноября возросло до 11.

война обстрелы Харьковская область авиаудар Купянск
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