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18 листопада 2024, 08:28

На Херсонщині протягом доби росіяни вбили чотирьох людей

18 листопада 2024, 08:28
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фото: поліція
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Протягом минулої доби у Херсонській області через російські обстріли загинули чотири людини, ще 10 отримали поранення

Про це повідомив начальник Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 19 населених пунктів, зокрема місто Херсон.

Росіяни завдавали ударів по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів. Внаслідок ворожих атак були пошкоджені дві багатоповерхівки та 53 приватні будинки.

Також пошкоджені господарча споруда, гараж і приватні автомобілі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці в Сумах ввечері 17 листопада зросла до 11.

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