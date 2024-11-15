Українські бійці показали, як знищили російську БМП під Вовчанськом

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На Вовчанському напрямку аеророзвідка прикордонників виявила пересування російської бойової машини піхоти (БМП). На полювання вирушив нічний бомбер Vampire

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

По БМП загарбників прицільно вдарили воїни Краматорського прикордонного загону.

"Результат не забарився – від двох влучних скидів техніка окупантів зайнялась багряним полумʼям. Підсумок – скид вартістю кілька тисяч гривень переміг мільйони рублів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на одній із активних ділянок фронту прикордонники знищили російський бронетранспортер ― БТР-70. Ворожу бронетехніку вполював український дрон-камікадзе.

Також прикордонники показали, як важкий нічний бомбер "Баба Яга" підірвав склад боєприпасів і бліндажі росіян на Харківщині.