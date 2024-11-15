Украинские бойцы показали, как уничтожили российскую БМП под Волчанском

фото: ГПСУ

На Волчанском направлении аэроразведка пограничников обнаружила передвижение российской боевой машины пехоты (БМП). На охоту отправился ночной бомбер Vampire

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

По БМП захватчиков прицельно ударили воины Краматорского пограничного отряда.

"Результат не заставил себя ждать - от двух точных сбросов техника оккупантов занялась багровым пламенем. Итог - сброс стоимостью несколько тысяч гривен победил миллионы рублей", - говорится в сообщении.

Напомним, на одном из активных участков фронта пограничники уничтожили российский бронетранспортер - БТР-70. Вражескую бронетехнику поразил украинский дрон-камикадзе.

Также пограничники показали, как тяжелый ночной бомбер "Баба Яга" взорвал склад боеприпасов и блиндажи россиян на Харьковщине.