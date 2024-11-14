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14 листопада 2024, 06:00

На Харківщині Сили оборони знищили гармату, автівку та бліндажі росіян

14 листопада 2024, 06:00
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фото: ДПСУ
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Бійці прикордонної бригади «Гарт» продовжують знищувати особовий склад та техніку російських окупантів поблизу Вовчанська

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Днями захисники Харківщини завдали серію уражень по ворожих цілях. На полі бою ефективно себе проявили розвідувально-ударні групи БпЛА "Гарту"

"Під вогонь "повітряних снайперів" підрозділу "Falcon" потрапили місця зосередження особового складу противника. Також під час "полювання" вдалося знищити гармату, антену зв’язку та транспортний засіб окупантів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прикордонники показали, як підрозділ "Фурія" вночі полює на росіян під Вовчанськом на Харківщині.

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