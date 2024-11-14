На Харківщині Сили оборони знищили гармату, автівку та бліндажі росіян

фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Днями захисники Харківщини завдали серію уражень по ворожих цілях. На полі бою ефективно себе проявили розвідувально-ударні групи БпЛА "Гарту"

"Під вогонь "повітряних снайперів" підрозділу "Falcon" потрапили місця зосередження особового складу противника. Також під час "полювання" вдалося знищити гармату, антену зв’язку та транспортний засіб окупантів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прикордонники показали, як підрозділ "Фурія" вночі полює на росіян під Вовчанськом на Харківщині.