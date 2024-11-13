Прикордонники вдарили FPV-дронами по російській піхоті поблизу Вовчанська

фото: ДПСУ

У лісосмугах Харківської області прикордонники продовжують боротися зі шкідниками-росіянами. Поблизу Вовчанська на окупантів полюють українські дрони-камікадзе

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

По ворожим позиція влучно відпрацювали "крилаті санітари лісу" – оператори безпілотних літальних апаратів Краматорського прикордонного загону.

"Днями прикордонники виявили сховок окупантів поблизу міста Вовчанськ, без зайвих зволікань до цілі було відправлено FPV-пташку. Після вдалого влучання переміщення ворожої піхоти більше не спостерігається", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські артилеристи показали, як завдали нищівних ударів по позиціях росіян під Вовчанськом.