фото: ГПСУ

В лесополосах Харьковской области пограничники продолжают бороться с вредителями-россиянами. Вблизи Волчанска на оккупантов охотятся украинские дроны-камикадзе

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

По вражеским позиция метко отработали "крылатые санитары леса" – операторы беспилотных летательных аппаратов Краматорского пограничного отряда.

"На днях пограничники обнаружили тайники оккупантов вблизи города Волчанск, без лишних проволочек к цели была отправлена FPV-птичка. После удачного попадания перемещения вражеской пехоты больше не наблюдается", – говорится в сообщении.

Напомним, украинские артиллеристы показали, как нанесли сокрушительные удары по позициям россиян под Волчанском.