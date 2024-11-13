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13 ноября 2024, 03:49

Пограничники ударили FPV-дронами по российской пехоте возле Волчанска

13 ноября 2024, 03:49
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фото: ГПСУ
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В лесополосах Харьковской области пограничники продолжают бороться с вредителями-россиянами. Вблизи Волчанска на оккупантов охотятся украинские дроны-камикадзе

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

По вражеским позиция метко отработали "крылатые санитары леса" – операторы беспилотных летательных аппаратов Краматорского пограничного отряда.

"На днях пограничники обнаружили тайники оккупантов вблизи города Волчанск, без лишних проволочек к цели была отправлена FPV-птичка. После удачного попадания перемещения вражеской пехоты больше не наблюдается", – говорится в сообщении.

Напомним, украинские артиллеристы показали, как нанесли сокрушительные удары по позициям россиян под Волчанском.

война пограничники оккупанты Харьковская область потери россиян Волчанск
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