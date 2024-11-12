Росіяни вивозять через Маріупольський порт українське вугілля

фото: Петро Андрющенко

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає RegioNews.

"Маріупольський порт. Новий балкер став під завантаження вугіллям. … Вугілля завезено в порт знову потягом. …Завезено з Луганської області через Ростовську область. Залізниця (на жаль) працює повноцінно. Розкрадання українських надр триває", – написав Андрющенко.

За його словами, "якщо так подивитись на "освобождение" та мародерство, то поза всяким сумнівом одна з головних цілей росіян – доступ до українських ресурсів, алчність як частина ідеології рашизму".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти вигадали новий спосіб перекидання резервів через Маріуполь.