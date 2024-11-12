Росіяни вивозять через Маріупольський порт українське вугілля
У тимчасово захопленому Маріуполі росіяни через морпорт вивозять вугілля, продовжуючи розкрадання українських надр
Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає RegioNews.
"Маріупольський порт. Новий балкер став під завантаження вугіллям. … Вугілля завезено в порт знову потягом. …Завезено з Луганської області через Ростовську область. Залізниця (на жаль) працює повноцінно. Розкрадання українських надр триває", – написав Андрющенко.
За його словами, "якщо так подивитись на "освобождение" та мародерство, то поза всяким сумнівом одна з головних цілей росіян – доступ до українських ресурсів, алчність як частина ідеології рашизму".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти вигадали новий спосіб перекидання резервів через Маріуполь.