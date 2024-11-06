У Харкові хлопець намагався зарізати своїх друзів, а потім накинувся на матір із сокирою

фото: Харківська обласна прокуратура

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, близько 19:15 харків'янин разом з двома друзями гуляв у Саржиному Яру.

Між хлопцями виникла сварка. Підозрюваний дістав ніж та завдав ним чотири удари по обличчю друга. Поки третій товариш намагався врятувати потерпілого, нападник повалив його на землю, вдарив ножем і втік.

На щастя, двом постраждалим вдалось вижити. Лікарі надали їм необхідну допомогу.

"Після злочину підозрюваний прийшов додому та почав ображати рідну матір. Він накинувся на жінку з сокирою. Перелякавшись, мати втекла з будинку", – йдеться у повідомленні.

Коли на місце події прибули поліцейські, фігурант не відчиняв двері. Виявилося, що в цей час він підпалював житло та різав себе ножем. Правоохоронці затримали чоловіка, врятувавши від смерті.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, стосовно зловмисника планують провести судово-психіатричну експертизу.

Нагадаємо, на Харківщині студент вдарив цеглиною по голові, зґвалтував і підпалив непритомну 15-річну дівчину. Потерпіла померла у лікарні.

Раніше на Хмельниччині чоловік через ревнощі порубав сокирою співмешканку та сусіда.