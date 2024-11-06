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06 ноября 2024, 03:10

В Харькове парень пытался зарезать своих друзей, а затем набросился на мать с топором

06 ноября 2024, 03:10
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фото: Харьковская областная прокуратура
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Инциденты произошли вечером 3 ноября в Харькове. Фигуранта задержали

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

По материалам следствия, около 19:15 харьковчанин вместе с двумя друзьями гулял в Саржином Яру.

Между ребятами возникла ссора. Подозреваемый достал нож и нанес им четыре удара по лицу друга. Пока третий товарищ пытался спасти потерпевшего, нападавший свалил его на землю, ударил ножом и скрылся.

К счастью, пострадавшим удалось выжить. Врачи оказали им необходимую помощь.

"После преступления подозреваемый пришел домой и начал оскорблять родную мать. Он набросился на женщину с топором. Испугавшись, мать сбежала из дома", – говорится в сообщении.

Когда на место происшествия прибыли полицейские, фигурант не открывал дверь. Оказалось, что в это время он поджигал жилье и резал себя ножом. Правоохранители задержали мужчину, его спасли от смерти.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в отношении злоумышленника планируется провести судебно-психиатрическую экспертизу.

Напомним, на Харьковщине студент ударил кирпичом по голове, изнасиловал и поджег 15-летнюю девушку без сознания. Потерпевшая скончалась в больнице.

Ранее на Хмельнитчине мужчина из-за ревности порубил топором сожительницу и соседа.

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