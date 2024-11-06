В Харькове парень пытался зарезать своих друзей, а затем набросился на мать с топором
Инциденты произошли вечером 3 ноября в Харькове. Фигуранта задержали
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
По материалам следствия, около 19:15 харьковчанин вместе с двумя друзьями гулял в Саржином Яру.
Между ребятами возникла ссора. Подозреваемый достал нож и нанес им четыре удара по лицу друга. Пока третий товарищ пытался спасти потерпевшего, нападавший свалил его на землю, ударил ножом и скрылся.
К счастью, пострадавшим удалось выжить. Врачи оказали им необходимую помощь.
"После преступления подозреваемый пришел домой и начал оскорблять родную мать. Он набросился на женщину с топором. Испугавшись, мать сбежала из дома", – говорится в сообщении.
Когда на место происшествия прибыли полицейские, фигурант не открывал дверь. Оказалось, что в это время он поджигал жилье и резал себя ножом. Правоохранители задержали мужчину, его спасли от смерти.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, в отношении злоумышленника планируется провести судебно-психиатрическую экспертизу.
Напомним, на Харьковщине студент ударил кирпичом по голове, изнасиловал и поджег 15-летнюю девушку без сознания. Потерпевшая скончалась в больнице.
Ранее на Хмельнитчине мужчина из-за ревности порубил топором сожительницу и соседа.