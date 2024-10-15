На Харківщині внаслідок російського обстрілу загинув літній чоловік
Внаслідок російського обстрілу сьогодні, 15 жовтня, у селі Глушківці Курилівської громади на Харківщині загинув чоловік
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.
У відомстві розповіли, що чергову атаку росіяни здійснили о 16:30. Загинув 73-річний чоловік.
Також повідомляється, що у населеному пункті пошкоджено приватні домоволодіння.
У прокуратурі додали, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Нагадаємо, через посилення обстрілів у Харківській області оголосили обов’язкову евакуацію для всіх жителів із Куп’янська та Кіндрашівської, Курилівської, Петропавлівської громад.
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