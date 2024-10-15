Влада Харківщини оголосила обов'язкову евакуацію з Куп'янська та трьох громад

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Рада оборони Харківщини ухвалила рішення про примусову та обов'язкову евакуацію всіх цивільних з низки населених пунктів області

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

Евакуацію, зокрема, проведуть у прифронтовому місті Куп'янськ, а також у трьох громадах – Кондрашівській, Курилівській та Петропавлівській.

"Сьогодні нами було ухвалено рішення щодо обов'язкової евакуації всього цивільного населення з деяких громад Куп’янського напрямку – це саме місто Куп'янськ, і ще три громади, які знаходяться близько до лінії фронту", – сказав він.

За словами чиновника, обов'язковій евакуації на цій території підлягають приблизно 7 тисяч людей.

"З міста Куп'янська і з прилеглих громад ми вже за місяць вивезли 234 дитини разом з їх сім'ями. Однак все одно, враховуючи військові загрози, ми ухвалили рішення про повну евакуацію всього цивільного населення", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зона обов'язкової евакуації громадян на Харківщині на тлі посилення російських атак може бути розширена.