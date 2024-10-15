На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу постраждали вагітна жінка та 4-річний хлопчик
Російські війська продовжують тероризувати Дніпропетровську область. Внаслідок нових обстрілів, сьогодні, 15 жовтня, у Нікопольському районі постраждали жінка та дитина
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"На Нікопольщині постраждали вагітна жінка та 4-річний хлопчик", - повідомив голова ОВА.
Він додав, що обоє постраждалих внаслідок ворожого удару госпіталізовані. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.
Він також оприлюднив фото наслідків обстрілів Марганецької громади, яку обстрілювали протягом всього дня. Для обстрілів агресор використовував дрони-камікадзе та артилерію.
Внаслідок ударів ворога є руйнування. Лисак повідомив, що пошкоджені інфраструктура та підприємство, шість приватних будинків, п'ять господарських споруд. Також пошкоджено екскаватор, газогін та лінії електропередач.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти атакували дронами передмістя Херсона, постраждав 18-річний хлопець.