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15 жовтня 2024, 13:55

Російські війська атакували Донеччину авіабомбами: поранені 5 цивільних

15 жовтня 2024, 13:55
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фото: Нацполіція
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Протягом минулої доби, 14 жовтня, російська окупаційна армія завдала 1 893 удари по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок обстрілів РФ п’ятеро мирних жителів зазнали поранень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Вчора під ворожими ударами опинилися шість населених пунктів: міста Курахове, Покровськ, Сіверськ, села Закітне, Різниківка та Шахтарське.

Російські загарбники пошкодили 25 цивільних об’єктів, з них 22 житлових будинки.

"По Шахтарському окупанти вдарили бомбою "УМПБ Д30 СН" - травмовано трьох мешканців, руйнувань зазнали 4 приватних будинки та заклад освіти", — йдеться у повідомленні.

Також протягом минулої доби, 14 жовтня:

  • На Закітне росіяни скинули чотири авіабомби "ФАБ-250" с модулем УМПК – поранили цивільну особу, пошкодили 10 приватних осель.
  • Є поранений у Різниківці, яку ворог обстріляв з артилерії, пошкоджено приватний будинок.
  • Курахове РФ атакувала чотирма ФАБами – пошкоджено багатоквартирний будинок і адмінбудівлю.
  • У Покровську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено п’ять приватних осель, у Сіверську – багатоквартирний будинок.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, 15 жовтня близько 2:30 російські війська завдали удару по Миколаєву. Загинула жінка. Станом на 10:40 кількість поранених внаслідок нічної ворожої атаки на Миколаїв зросла до 23 людей.

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