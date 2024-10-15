Російські війська атакували Донеччину авіабомбами: поранені 5 цивільних
Протягом минулої доби, 14 жовтня, російська окупаційна армія завдала 1 893 удари по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок обстрілів РФ п’ятеро мирних жителів зазнали поранень
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.
Вчора під ворожими ударами опинилися шість населених пунктів: міста Курахове, Покровськ, Сіверськ, села Закітне, Різниківка та Шахтарське.
Російські загарбники пошкодили 25 цивільних об’єктів, з них 22 житлових будинки.
"По Шахтарському окупанти вдарили бомбою "УМПБ Д30 СН" - травмовано трьох мешканців, руйнувань зазнали 4 приватних будинки та заклад освіти", — йдеться у повідомленні.
Також протягом минулої доби, 14 жовтня:
- На Закітне росіяни скинули чотири авіабомби "ФАБ-250" с модулем УМПК – поранили цивільну особу, пошкодили 10 приватних осель.
- Є поранений у Різниківці, яку ворог обстріляв з артилерії, пошкоджено приватний будинок.
- Курахове РФ атакувала чотирма ФАБами – пошкоджено багатоквартирний будинок і адмінбудівлю.
- У Покровську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено п’ять приватних осель, у Сіверську – багатоквартирний будинок.
За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.
Нагадаємо, 15 жовтня близько 2:30 російські війська завдали удару по Миколаєву. Загинула жінка. Станом на 10:40 кількість поранених внаслідок нічної ворожої атаки на Миколаїв зросла до 23 людей.