Масовані обстріли по енергетиці очікуються з початком опалювального сезону, — Литвиненко

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З початком осінньо-зимового періоду очікуються нові масовані російські обстріли. Україна готується до атак

Про це передає RegioNews із посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Литвиненка під час відкриття виставки "Енергетика в промисловості-2024", якого цитує "Інтерфакс-Україна".

"З початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці", – заявив секретар РНБО.

Він зауважив, що українська енергетика показала свою спроможність реалізувати інноваційні рішення під час війни. Литвиненко додав, що наміри Росії знищити економіку України не досягають мети.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив на осінь–зиму росіяни планують включити у війну Північну Корею.