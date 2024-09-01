Ракетний удар по Харкову: кількість поранених знову зросла

фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок ракетних обстрілів Харкова в неділю, 1 вересня, кількість постраждалих зросла до 44. Серед постраждалих — семеро дітей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, для ударів по цивільному населенню російська армія застосувала ракети типу "Іскандер-М".

"UPD: станом на 17:40 кількість постраждалих зросла до 44 людей, серед них 7 дітей. Медичну допомогу надають ще одному тримісячному хлопчику", — йдеться в повідомленні.

За фактом порушення законів та звичаїв війни правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, у неділю, 1 вересня, РФ атакувала ракетами "Іскандер" Харківський палац спорту та торговельний центр у Салтівському районі. Постраждали понад 40 цивільних.

Президент України Володимир Зеленський показав наслідки ракетних ударів по Харкову.

Наразі триває операція з розбору завалів у спорткомплексі, де було одне з ракетних влучань. Під завалами досі можуть перебувати люди.