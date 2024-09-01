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01 вересня 2024, 10:55

Росіяни вдарили ракетами по колоні зерновозів на Сумщині: є загиблий та поранені водії

01 вересня 2024, 10:55
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фото: Сумська обласна прокуратура
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У суботу ввечері, 31 серпня, російська армія завдала ракетного удару по колоні українських зерновозів біля села Верхня Сироватка Сумського району. Внаслідок атаки загинув один із водіїв, пошкоджені десятки вантажівок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, близько 20:30 окупанти атакували колону зерновозів, яка рухалася трасою "Суми-Харків". Через ракетний удар загорілася одна вантажівка та пошкоджені 20 фур.

"Унаслідок атаки окупантів загинув 23-річний водій вантажівки, іще 4 кермувальників поранені", – йдеться у повідомленні.

За фактом порушення законів та звичаїв війни правоохоронці проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, вчора вдень росіяни завдали авіаудару по околицях Сум.

Раніше російська авіація вдарила КАБами по місту Білопілля Сумського району. Внаслідок атаки пошкоджені житловий сектор та фермерське господарство.

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