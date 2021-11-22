У Харкові іноземка випала з вікна дев'ятого поверху, коли мила вікна

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Жахливий випадок стався в Харкові. Дівчина випала з вікна дев'ятого поверху, коли мила вікна

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Труха Харків".

Трагедія сталася вчора, 21 листопада, на вулиці Гвардійців Широнінців 14. Тіло 24-річної дівчини виявили біля четвертого під'їзду багатоповерхівки

Попередньо, загибла була громадянкою Азербайджану. Вона мила вікна і посковзнулася, в результаті чого і впала. Прибулі медики лише констатували смерть.

"На Гвардійців Широнінців 14, труп біля 4-го під'їзду. З 9 поверху випала 24-річна азербайджанка. Мила вікна і зірвалася. Швидка поїхала, чекають судмедекспертів", - йдеться в повідомленні.