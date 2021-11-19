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19 листопада 2021, 20:22

Харківський мажор, який на Infiniti спричинив смертельне ДТП, визнав провину

19 листопада 2021, 20:22
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Фото з соцмереж
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16-річний водій Infiniti Микола Харківський під час допиту 19 листопада визнав свою провину у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна, в якій загинув 58-річний водій Chevrolet

Інформацію про це підтвердила захисниця підозрюваного Інна Данілова, передає RegioNews із посиланням на "Суспільне".

Раніше вона стверджувала, що Харківський не пам'ятає, чи був він за кермом у день аварії.

"На той момент це дійсно було так — він не пам'ятав. Але минув час, його підлікували, привели до тями. Зрозумійте правильно, він переніс шок, стрес, які були після ДТП. Не кожного дня таке трапляється. Й вже логічно, обґрунтовано зміг надати покази", — сказала Данілова.

Те, що за кермом Infiniti у смертельній ДТП 26 жовтня перебував Микола Харківський, підтвердила молекулярно-генетична експертиза, повідомили 19 листопада у прокуратурі Харківщини.

За інформацією юридичної компанії, яка представляє родину потерпілих, провина Харківського також підтверджується допитами двох потерпілих пасажирів з Infiniti, записами з камер відеоспостереження та відеозаписами очевидців події.

Як повідомлялося, мажор з Харкова, який спричинив смертельну ДТП, відмовився здавати кров на аналіз попри рішення суду.

Харків ДТП суд прокуратура

 
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